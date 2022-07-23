美國女星安柏赫德與前夫強尼戴普官司似乎 看不到盡頭，安柏赫德在前(21日)天向法院提出上訴，才不到一天時間，強尼戴普隔天(22日)也向法院提出上訴，似乎打算直球對決前妻安柏赫德，將誹謗案中判賠的200萬美元(約新台幣5900萬元)收回，拿下全面勝利。

世紀官司判決出爐後，法官判安柏赫德賠償強尼戴普1035萬美元（約新台幣3億元），而強尼戴普須賠償安柏赫德200萬美元（約新台幣5900萬元），但安柏赫德不滿判決，在21日提出上訴，並表示法院違反了與憲法第一修正案一致的公平審判，而強尼戴普似乎也不甘示弱，短短不到一天的時間，律師團隊也向法院提出上訴，宣稱要對「所有不利裁決和最終判決」提出上訴。

根據外媒採訪強尼戴普的發言人表示，「判決不言自明，但若赫德女士決定提出上訴，那麼戴普先生也將同時提出上訴，以確保上訴法院考慮完整的記錄和所有法律問題。」而目前安柏的發言人並未對強尼戴普提出上訴一事發表評論。

有消息人士指出，強尼在這時提出上訴是一種法律策略，強尼戴普上訴既是為了回應安柏在21日提起的上訴外，也是希望能夠試著收回先前被維吉尼亞法院判賠給前妻安柏赫德的200萬美元(約新台幣5900萬元)。