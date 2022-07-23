一名男網友分享，經常去好市多買東西，長久觀察下來發現了一個規律，毎一次商品特價結束以後，賣場就會偷偷漲價，然後再下一次特價的價格就會是漲價之前的原價，讓他現在看到特價都有陰影，沒有興奮的感覺。貼文引起網友討論，不少網友深有同感，但日用品是必需品，就算變貴還是得買。

一名男網友昨在臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》上分享，平時都會去好市多採購日用品，幾次觀察下來，不管是食物還是日用品，毎次特價都會大賣，然後特價結束就會偷漲價，然後再下一次特價的時候「價格就會是漲假之前的原價！」

男網友指出，觀察出這樣的規律以後，他覺得越來越多產品都會開始默默漲價，這樣以後看到特價的時候也不會興奮了，反而會讓他有點怕怕的，不知道會漲到哪裡去。

貼文引起網友討論，「有感覺，特價結束後通常就是漲價開始QQ」、「你這樣一說好像是欸！我們家之前特價會買舒潔，但現在漲起來後再特價，其實沒比較划算。」但也有網友說，沒辦法啊！不只有好市多漲價，很多地方都是，但日用品是必需品，就算變貴了還是得要買。