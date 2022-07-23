社群媒體Snap與推特財報遜色，美國PMI（採購經理人指數）數據疲弱，加劇市場對美國經濟將陷入衰退的擔憂，周五（22 日）美股開低走低，Snap血崩近40%，拖累其他社群媒體股也狂瀉，成為科技財報第一波地雷；另外，費半指數狂殺逾2.5%，影響所及，台積電、聯電 ADR分別下跌1.6%與3%，投資人留意下周台股回檔壓力大增。

美國7月綜合PMI初值由6月的52.3跌至47.5，創下26個月低點並跌破50榮枯線。其中，服務業PMI由52.7跌至47，低於50並改寫26個月新低。製造業PMI由52.7跌至52.3，創24個月新低。

綜合PMI數據顯示，美國7月民間商業活動出現2020年6月以來首次萎縮，製造業產出也急遽下滑，加劇市場對美國經濟將陷入衰退的擔憂。

周五美債殖率跌勢加速，美國經濟數據疲弱，讓市場預期聯準會可能放緩升息腳步，估7月可能升息3碼，9月升息幅度不排除降至2碼。

美股財報仍是市場關注焦點。社群媒體Snap周五股價崩殺39.19% 至每股 9.96 美元，創下2020 年 3 月 1 日以來新低。Snap第二季淨損2.7億美元，調整後每股虧損0.08元，令市場大失所望。Snap以營收成長疲弱為由，拒絕發表第三季財測，更讓外界傻眼。

推特二季營收11.8億美元，獲利和用戶成長全都低於市場預期，但稱馬斯克的收購協議仍然有效。推特周五股價開低走高，終場小漲 0.81%至每股39.84美元。

周五 （22 日） 美股四大指數全面收黑。道瓊指數下跌 137點（或 0.43%），收 31899點；那斯達克指數下跌 225 點（或 1.87%），收 11834點；標普 500 指數下跌 37點（或 0.93%），收 3961點；費城半導體指數下跌74點（或 2.55%），收 2842點。

五大科技巨頭全面趴到。蘋果下跌 0.81%；受Snap拖累的Meta（原臉書）、Alphabet（Google母公司）暴跌7.59%和5.63%；亞馬遜下跌1.77%；微軟挫跌1.69%。

費半成分股又淪重災區。輝達（NVIDIA）暴跌4.05%；超微（AMD）下跌3.28%應用材料下跌 2.09%；德儀、高通分別下跌1.59%和 1.39%。而台股ADR部分，台積電 ADR跌 1.67%；聯電 ADR狂殺3.01%。

Snap季度財報，虧損超乎預期，22日重挫近40%，也帶衰同業Meta、Alphabet，成為科技財報第一波地雷。

Pimco前執行長Mohamed El-Erian提醒，下周大型科技股的財報相當重要，將成為

近期股市反彈能否持續向上的關鍵指標。

▪微軟、Alphabet（Google母公司）於7月26日公布財報

▪亞馬遜、Meta（原臉書）於7月27日公布財報

▪蘋果、殼牌（Shell）於7月28日公布財報

▪eBay、埃克森美孚於7月29公布財報