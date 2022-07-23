在《中國警察網》擔任記者的張女因外型甜美脫俗，曾被封為最美警花，未料近日卻陷入桃色風波，與能源公司呂姓高層疑似搞不倫戀，多支不雅片外流，引來微博一陣熱烈討論，目前微博已刪除相關討論串，但還是有不少人以諧音哏繼續發表感想，而張女跟呂男的鹹濕道歉對話截圖也曝光，張女認了是自己酒後亂性。

據知，張女在《中國警察網》中常被派報導警察事務最新消息，因為外型正向陽光，這次捲入桃色風波讓網友都相當吃驚，而在對話紀錄中更可見張女事後向呂男道歉，說：「對不起對不起，太嚇人了，顯得我像流氓一樣，我幾乎沒喝過這麼多酒」。

張女和呂男對話外流。（圖／翻攝自推特）

呂男則說沒關係，自己像小白兔，等他發現時張女已經行動「出嘴」了，張女則自虧像大老虎，「我真的不知道我喝多了會這樣，我記得我們好像Kiss了」，呂男則說他還在宿醉，好像有這個印象，張女接著問：「我給你什麼感覺？」，呂男則回心跳很快，但因為有酒精更顯得緊張刺激。

張女後來責怪自己酒後亂性，自己還什麼都不記得，「我這一下把咱倆的關係搞得不純粹了」，而上述消息已在微博被大幅刪文，但還是有網友討論說：「看了，視頻有點糊，那男的好像邊那啥邊看lol直播呢」、「推上看完了，可以說是極品反差了​」、「警察就不能有私生活嗎？」、「不要再侮辱女生了」。

網友評論張女和呂男的不雅片桃色風波。（圖／翻攝自微博）

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