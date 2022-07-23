看好竹科新貴的消費實力，歷峰集團（Richmont Group）旗下的腕表精品專賣店TimeVallee時光天地即起正式登台，全台首店與寶島鐘錶聯手打造，落腳遠百竹北店，店內羅列歷峰集團所有腕表品牌，包括沛納海 (Panerai)、伯爵 (Piaget)。卡地亞 (Cartier)、IWC萬國表、積家 (Jaeger LeCoultre)和名士表 (Baume & Mercier)等，提供消費者一站式的銷售服務。

TimeVallee時光天地鐘表精品店展售Richmont集團旗下鐘表品牌。（TimeVallee提供）

於2015年創立的TimeVallee時光天地腕表精品店，目前在全球有26家店，且店家數還在不斷持續增加中，有別於傳統鐘表店，TimeVallee店內除了銷售腕表，也提供與專賣店同等級的售後服務，商品統一售價，可有效杜絕標價不實、削價競爭與不當炒作等亂相，對消費者更有保障，是鐘表店的進化2.0版。

沛納海Submersible QuarantaQuattro Bianco編號PAM01226腕表，28萬元。（Panerai提供）

IWC大型飛行員萬年曆「羅迪歐大道專賣店」特別版腕表。（IWC提供）

鐘表專家曾士昕指出，台灣的鐘表通路正面臨大洗牌，各大鐘表品牌紛紛在台設立專賣店，讓傳統街邊店備感壓力，雖有忠實老顧客的支持，這兩年仍有多家傳統鐘表店不敵疫情衝擊而倒閉。歷峰旗下的TimeVallee時光天地可說是潮流趨勢下的新形態零售通路，加上百貨賣場可提供舒適多元的購物環境，也更符合新世代年輕表迷的消費習性。

沛納海Luminor Due 38mm編號PAM01248女表，19萬2000元。（Panerai提供）

TimeVallee時光天地竹北店佔地194平方公尺，空間設計融合了經典與現代的元素，並提供數位科技服務，可讓顧客享受個人化的獨特體驗。店裝璀璨華美，香檳金大門、流動感的弧形門面，以及大理石與木質地板構成的流暢動線，引導顧客前往店內各大腕表品牌專區，一站式的服務，可一次鑑賞所有品牌的腕表。