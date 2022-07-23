前新竹市長林智堅台大碩士論文遭爆抄襲學長余正煌碩士論文，立法院國民黨團今再加碼爆料，該本碩士論文還涉抄襲林指導教授陳明通過去發表的3篇期刊論文，要求陳與林說明，質疑陳指導學生寫的文章是不是都在彼此抄襲？（國民黨團提供）

前新竹市長林智堅台大碩士論文遭爆抄襲學長余正煌碩士論文，立法院國民黨團今再加碼爆料，該本碩士論文還涉抄襲林指導教授陳明通過去發表的3篇期刊論文，要求陳與林說明，質疑陳指導學生寫的文章是不是都在彼此抄襲？（國民黨團提供）

前新竹市長林智堅台大碩士論文遭爆抄襲學長余正煌碩士論文，立法院國民黨團今再加碼爆料，該本碩士論文還涉抄襲林指導教授陳明通過去發表的3篇期刊論文，要求陳與林說明，質疑陳指導學生寫的文章是不是都在彼此抄襲？（國民黨團提供）

前新竹市長林智堅台大碩士論文遭爆抄襲學長余正煌碩士論文，立法院國民黨團今再加碼爆料，該本碩士論文還涉抄襲林指導教授陳明通過去發表的3篇期刊論文，要求陳與林說明，質疑陳指導學生寫的文章是不是都在彼此抄襲？

國民黨團點名遭抄襲的期刊論文，分別是2016年5月陳明通、楊喜慧發表的2014年台灣地方選舉柯文哲現象的外溢效果（A）、2016年7月陳明通、楊喜慧、陳政一發表的兩岸領導人會面的意義：馬習會前後的民意調查分析（B），以及2016年9月陳明通、楊喜慧、鄭龍水發表的馬習會對兩岸政治談判的民意衝擊3文。

國民黨立委費鴻泰表示，林智堅碩士論文中的研究對象與資料來源、主要研究問題，前後共抄襲A文112字；碩士論文中討論「第三位競爭者」篇章，抄襲B文187字，抄襲C文167字，如果不是用抄的，要超過10個字一樣機率非常低。

費鴻泰質疑，陳明通是林智堅碩士論文指導教授，難道不知道「這個學生抄襲你發表的論文」？如果這3篇都是陳寫，陳難道會沒有印象？陳與林應該交代清楚，為什麼與這3篇期刊論文會與林智堅碩士論文有這麼多字雷同。

費鴻泰說，林智堅的碩士論文，包含余正煌的碩士論文與陳明通這3篇期刊論文，總共涉抄襲4篇論文，呼籲陳明通該出來說說話，是不是陳指導學生的文章，是不是大家都在彼此抄襲。

國民黨團副書記長洪孟楷批評，林智堅中華與台大碩士論文均已有相關事證證明有抄襲問題，要選直轄市長的人道德標準能這麼低？而且沒有下限？呼籲林道德感不要這麼低。