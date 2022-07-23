民進黨桃園市長參選人林智堅陷論文門爭議，同黨新竹市議員李妍慧因不滿遭影射以中華大學董事長身分干預校務，20日對國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、台北市議員游淑慧、立委賴香伶等人提出誹謗罪告訴。國民黨台北市前議員羅智強則表示，李與其告人不如去解釋相關問題，此時告人大概是想模糊林論文門焦點，可見林與民進黨不僅選情告急，還都心虛了。

羅智強昨日（22）發文表示，多位政壇人士因林智堅論文案，質疑有中華大學董事長身分也有民進黨新竹市議員身分的李妍慧，是否有黨利衝突疑慮而被李提告。李的身分特殊，因林論文案爆出被質疑，這是公眾人物、政治人物當面對的合理檢驗。

羅智強指出，幾位被告的政壇人士所提出的質疑都有憑有據，李妍慧告他們，恐怕就如游淑慧講的「這是告人，還是選情告急？」羅認為，李在這時候告人，大概是想模糊林智堅論文抄襲的焦點；若真如此，不如去解釋一下，林論文使用竹科報告未申請授權的事實。

對此，羅智強直言，林智堅的論文明眼人都看得出有很大的問題，不只涉嫌抄襲也有侵權嫌疑，結果執政黨竟然全黨力挺，不但嘴硬、硬拗、帶風向通通來，居然還要用告人來模糊焦點，可見林論文案讓民進黨都緊張了。羅強調，民進黨與其打模糊烏賊戰、用各種奧步，不如直接道歉認錯，畢竟人不是神，誰不會犯錯？所以林該趕緊道歉。