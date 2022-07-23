大陸查出台灣石斑魚有禁藥，嚴禁進口，而蔡政府為消耗量產，行政院直接宣布將石斑納入中小學營養午餐，9月開學起將每周能吃到一次，但此舉引起各方質疑，不只教團批評把學子當軍人在消耗食材，網友更開酸此舉是消耗預算，還有讓孩子吃毒魚是「強迫中毒」與「真少子化政策」。

蔡政府執政以來，每逢遇到與民生經濟相關等困境或政策難題，問題只要解決不了，最後一定會回到老百姓身上。以教育領域來說，在本次禁藥石斑魚納入營養午餐之前，引起共憤的是讓萊豬進校園，當時民進黨立委吳思瑤屢屢跳出來護航，與教育部一起被罵翻，而相同情況又在這次重新上演。

為了消耗大批無法銷往大陸的石斑魚，行政院已率領教育部召開記者會，大動作表明將投入新台幣6億元經費到中小學營養午餐，這筆費用由政府買單。

對此教師團體表達無法接受，認為石斑魚是高單價、高經濟食材，如此安排不只會排擠到其他餐料，恐讓學子陷入營養失衡的危機，教育部更被批評失能，凡事只會配合政府，石斑魚無法對外銷售便強推到學校，簡直把學校當成軍隊，直批莫名其妙，強塞學子吞下有毒石斑的做法，好比晉惠帝的「何不食肉糜」。

而蔡政府從國庫掏出6億採購石斑魚到校園的作法，在網路也引起罵聲一片，PTT八卦版上討論這則新聞的留言，抨擊與開酸不斷，其中留言像是「亂花人民稅金，這政府可以呀」、「都少子化了還這樣」、「垃圾民進黨只會用稅金買票」、「執政黨不找地方消掉那些魚，票會跑掉」、「學童不會抗議」、「強迫中毒R」、「有毒還給學生吃，真垃圾」、「讓小孩吃毒魚」、「不然你以為少子化辦公室在幹嘛」、「真少子化辦公室」等。