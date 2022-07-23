林志穎昨（22日）駕駛特斯拉載著熱愛賽車、連受傷都堅持要開車的6歲兒 Jenson準備要去賽車場比賽，怎料行經桃園蘆竹區時，卻自撞分隔島，導致車輛起火，所幸2人目前均無生命危險，而Jenson獲救後第1句竟是「沒辦法參加比賽了」惹人心疼。

林志穎日前曝光兒子同框照，他當時為兒子整理賽車裝，身上衣物還巧合地與昨日穿著完全一樣，兒子獲救後第1句話說「沒辦法參加比賽了」惹心疼。（翻攝自林志穎IG、翻攝照片）

Jenson遺傳到林志穎的賽車魂，父子倆人常常到卡丁車場玩車，妻子陳若儀曾透漏，Jenson真的很愛車，還曾一口氣開了100圈，讓她不禁發文寫：「媽媽要哭了」。5月時Jenson耳朵還曾撞到受傷，她擔心戴安全帽會讓孩子不舒服，但不管她怎麼勸Jenson，孩子都堅持要去開車，她無奈表示：「只能說，真是個熱血男孩」。

目擊者表示，當時特斯拉model x從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，車速雖不快，但車輛卻「突然右偏」撞到分隔島後著火，林志穎獲救後一度無法說話，手臂疑似脫臼骨折，副駕駛座的兒子Jenson僅臉部擦傷，獲救時第1句話只說：「沒辦法參加比賽了」惹心疼。

所幸事發地點為桃園市捷運工程局綠線工地側門外，當時工人聽聞巨大撞擊聲後，隨即呼喊其他同仁救援，並與路過民眾合力救出林志穎父子，將2人拉出後不到10秒的時間，車頭火勢就延燒到車內，目前2人均無生命危險。

網友在PTT八卦版表示，看了事發影片，林志穎能活命簡直「奇蹟」，他說，這場車禍有3個巧合：1.火這麼大但第一時間沒燒到人、2.剛好遇到勇敢的熱心工人、3.救護車經過，忍不住問「這個要積多少陰德才能一次遇到」。