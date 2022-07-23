新北市新店警分局偵查隊本月21日至永和區緝捕毒品通緝犯43歲王姓男子，幹員見通緝犯駕駛的車輛出現時，上前包夾欲攔下查辦，但對方卻踩下油門，加速撞開2輛偵防車後成功脫逃，幹員持續追緝，昨（22日）晚循線在台北市西門町將王男逮捕。

新店分局偵查隊及安康所員警共6人，21日下午1時許鎖定王男車輛，跟監約半小時左右，在永和區保平路一帶見時機成熟，以兩車包夾的方式攔截王嫌車輛，王嫌加速衝撞偵防車後逃逸，造成2輛偵防車毀損，幸無人員受傷。

警方調閱沿線監視器，在台北市西門町發現王嫌蹤跡，隨即趕往查緝，昨晚8時20分許在萬華區漢中街與王嫌撞個正著，王嫌隨機跑進某棟大樓內，員警從後追捕，爬上大樓11樓頂樓天台，王嫌向下攀爬到10樓，從窗戶進入他人屋內，民眾見狀通報警方，員警在屋主協助下將王嫌逮捕。

警方將王嫌帶回偵訊，訊後依毒品通緝、妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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