民進黨台北市長參選人陳時中20日前往萬華龍山寺參拜，期間遭一名男子大聲嗆：「請問陳時中可以保障台北市民的財產嗎？」隨後該抗議男子被火速拖離現場，引起不小話題。而針對隨扈議題，民進黨台北市議員王世堅表示，由於台灣治安佳，自己希望隨扈們只須維持現場秩序就好，若增加圍籬、拒馬，甚至直接站到候選人旁邊，反會「影響候選人與民眾的距離」。

王世堅昨（22日）在中視政論節目《庶民大頭家》被主持人哈遠儀問到相關議題時，首先表示不管是總統、立委、市長、議員，平常都有一些適當的防護。他以議員為例，指出個人助理都會幫忙注意周遭情況。而陳時中現在是市長參選人，固定會有兩位隨扈跟著他。

王世堅提到，陳時中與蔣萬安身為市長參選人，由於會出入民眾多的地方，當然要有維安的措施，「這是勢必」。然而王也直言，自己希望這些維安人員純粹只是維持現場秩序就好，「不要（讓現場）過度擁擠、推擠，或者有激情的畫面」，若增加圍籬、拒馬，甚至直接站到候選人旁邊，王世堅也直言：「大可不必」，因為「會影響候選人與民眾的距離」。

最後王世堅表示，台灣有一定的治安水準，同時民眾也有一定水準「不可能藉機去侵犯候選人」，因此他也再次重申，隨扈和便衣警衛不要來介入，也不要過度緊張。但他也認為，不分政黨，只要是有需要的場合，尤其是選到如此高位階的台北市長，很多民眾都會去候選人出席場合「確實會因人群太多，而比較熱鬧甚至亂了一些」，因此警方有適當的維護其實是必要的。