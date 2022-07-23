對於美國前國防部長艾斯培（Mark Thomas Esper）建議，台灣男女都要服兵役，並延長到1年或以上；前民進黨立委郭正亮直言，他任內通過的軍售，一項一項被拜登取消，他都沒意見？來這裡講些五四三的、男女都要當兵，「是在幹嗎？」「我是很不以為然！」

美國大西洋理事會訪問團記者會19日舉行，美國前國防部長艾斯培（Mark Thomas Esper）建議，台灣男女都要服兵役，並延長到1年或以上，同時確保全體國民都有足夠裝備可以嚇阻中國，中共若發動對台戰爭，攻擊對象不分男女老幼，所有台灣人都需要站起來捍衛自己，「這就是戰爭本質，我們在烏克蘭看到的現況也是如此。」

對此，前民進黨立委郭正亮21日在《深喉嚨On Line》網路直播節目中指出，艾斯培是雷神的政府關係部門副總裁，他那一年賣給台灣100億美元的武器，名列國會山莊第一名。他是西點軍校畢業，可是在軍中只服役12年，就去軍火商上班，這種人跟軍方不可能有什麼淵源，太淺了，基本上就是做生意的。因此台灣對他的回應也很冷淡，因為他沒有份量，跟美國參謀首長聯席會議主席米利（Mark Alexander Milley）和上次有參議院外交軍事委員會資深參議員，是不同分量的..

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮直言對艾斯培很不以為然，艾斯培在川普任內通過這麼多清單，拜登上台一項一項砍掉，「都沒有意見？你應該幫台灣提出抗議！他當過國防部長，而且是任內批的」，譬如AGM158增程飛彈、帕拉丁自走砲、配備300公里射程的海馬斯多管火箭系統，拜登取消不賣了，現只剩配備射程80公里的火箭，艾斯培怎不說話？然後來這裡講些五四三的、男女都要當兵，「你是在幹嗎？」

郭正亮強調，「徵兵制」顯然就不是台灣跟美國最核心的軍事議題，最核心的是「你任內通過軍售，一項一項被拜登取消，你都沒意見？」拜登現在都在增加技術資源、服務費，然後收一億多、一億多，很沒有誠意。艾斯培作為共和黨的國防部長都不講話？在台灣講些五四三的，「我是很不以為然！」