立法院國民黨團質疑前新竹市長林智堅中華大學碩士論文涉抄襲竹科委託中華大學研究報告，遭林反嗆「若有不法歡迎來告」。國民黨團上午回應，「會完成他的心願」，雖國民黨不是當事人沒辦法提告，但一定督導科技部依法提出告訴。

國民黨團總召曾銘宗也點名，林智堅中華大學碩士論文口試委員李友錚，也是林就讀中華大學科管所時的所長，還是竹科委託中華大學研究計畫的主持人，是林中華大學碩士論文抄襲案當事人、關係人等級的關鍵人物，應出來講清楚。

黨團副書記長洪孟楷表示，林智堅對論文抄襲案以一句「若有不法歡迎來告」，難道是吃定科學學區不敢對小英男孩、民進黨提名的桃園市長參選人提告侵權？還是認為選戰只剩4個月，選完都不會水落石出，打算一皮天下無難事？

洪孟楷也提醒科技部，委外做的研究報告是國家與人民財產，科技部還不動作，不把關就是瀆職。

曾銘宗表示，林智堅中華大學碩士論文與竹科委託中華大學的研究計畫報告中的結論與建議完全一樣，「想要找一個字不一樣都不容易」，當然有抄襲、侵權，這是事實與法律問題，國民黨沒有抹黑，絕對要求科技部提出告訴，完成林心願。

曾銘宗呼籲，為維護學術倫理與辦學績效，中華大學審查委員會應公開審查抄襲案時程，若承擔外界壓力無法客觀審查，就委由機器人公開審查，以昭公信。