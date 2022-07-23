我國每年編列上億元預算要處理流浪犬貓問題，但監委調查發現，農委會對家犬長期未能落實寵物登記、無法掌握特定寵物業飼養犬貓的繁殖數量、部分公立收容所長期不依法執行安樂死讓收容動物罹患重傷病，嚴重違反動物福利；監察院通過調查報告，要求農委會督導各縣市改進。

監院表示，我國因流浪動物每年耗費鉅資，以農委會為例，110年該會就編列了4億1千萬元預算，103至110年亦補助各縣市共達15億元於改善流浪動物收容設施；但若未能加強源頭管控，即使耗用鉅額經費，我國未來仍會有源源不絕的流浪動物亟待處理。

調查報告指出，農委會對於遊蕩犬隻數量所採用的調查設計及方法屢次更改，致所得之數據尚難做為政策與管理的依據。目前國內寵物犬已達153萬隻，但寵物登記制度歷經20餘年，農委會仍未能建立完整的家犬寵物登記資料庫，足現農委會長期以來對犬隻源頭管制的各項作為有欠積極，致使數量居高不下又未能確定確實數量。

監察委員田秋堇表示，以110年為例，寵物登記與領養數額約有20萬隻的巨大差距，足見仍有許多寵物犬貓來自特定寵物繁殖業或民眾家庭自行繁殖，農委會對於寵物繁殖業實際繁殖的胎次、數量、流向或有無非法販賣非自家繁殖寵物，因動保法未規定需申報或登錄，致該會無法確實掌握，讓犬貓管理源頭管制產生漏洞。

調查報告指出，各縣市收容所收容的犬貓每年都有高死亡率的情形發生，農委會應檢討及統一所內動物死亡率的計算方式，務求死亡率的呈現合理及符合實務。另強化收容所資料完整建置，增列記載動物入所、出所及死亡動物之生理狀態，以確實探究其死亡的真實原因。

此外，調查報告亦指出，由於公立收容所長期狗滿為患，民間狗場成為公立收容所過度飽和的宣洩管道，導致部分縣市動保機關對其管理查核態度消極，農委會應偕同各縣市政府協助、輔導民間狗場，並落實違法稽查，以提升收容動物之福利。

監察委員田秋堇表示，我國自106年動保法修正通過後，民眾對於動物走私、棄養及施虐情事仍時有所聞，顯示國內動物保護教育仍有待加強。農委會允應紮根兒童對於動物的生命教育，加強宣導飼主責任，以提升民眾整體動物保護意識。