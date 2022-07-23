台北市長柯文哲（左四）與副市長黃珊珊（左五）今上午出席線形公園市長巡禮行程。（陳薏云攝）

台北市長三腳督選情逐漸白熱化，據傳市長柯文哲已密會親民黨主席宋楚瑜，規劃於8月6日民眾黨慶後合體共同支持副市長黃珊珊以無黨籍參選，柯文哲與黃珊珊今上午出席活動時兩人皆否認消息，柯文哲稱，我常常在報紙上看到我的消息，覺得很奇怪；黃珊珊則說，很常去看宋楚瑜，但都沒有談到選舉。

柯文哲與黃珊珊今上午出席線形公園市長巡禮行程，會後被問及是否已經密會宋楚瑜，協調黃珊珊以無黨籍參選，並共同站台支持黃珊珊，柯文哲則否認，稱要聯繫也是黃珊珊去聯繫，常常在新聞上看到自己的新聞，我都覺得很奇怪，要知道放消息的人是誰，才能知道他的意圖。

黃珊珊則表示，跟宋楚瑜主席很常見面，但都是請教市政上的建議，兩人都沒有談到選舉的事情，針對尚未定案的選舉造勢三緘其口。

針對三腳督選情的棄保效益，黃珊珊無黨籍可以吸到藍綠選票，黃珊珊則無奈表示，先把自己做好，每天在等棄保到底要幹什麼？