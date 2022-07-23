國文課抽背大晃神，老師念了上句「國破山河在」要接下一句，一名網友累歪竟喊「家和萬事興」，而同樣疲勞的老師也沒發現錯了，引起網友討論。不少人笑歪直呼，其實不仔細聽，還會覺得這兩句蠻順的，而課堂間的小失誤也引來7千多位網友開始二創古人的詩詞「鬥詩」。

一名網友近日在臉書粉專《匿名波蘭》發文分享，國文課老師抽被點名抽被古詩，聽到老師有氣無力地說了一句「國破山河在」，而很疲勞的他竟然想也不想就回說「家和萬事興」，結果老師竟然回了「恩對！」引起同學們的質疑說「老師累了嗎？」

而「國破山河在」其實出自於詩聖杜甫《春望》，原文應是「國破山河在，城春草木深。感時花濺淚，恨別鳥驚心。峰火連三月，家書抵萬金。白頭搔更短，渾欲不勝簪。」

貼文曝光以後，引起網友熱議，不少人讚嘆說，這兩句也太搭了吧！另也有人笑說，子美（杜甫字子美）恐怕要從棺材裡面跳出來了。「李白杜甫三分鐘後抵達戰場」、「來人啊！子美的棺材板壓不住啦！」

這也意外掀起網友們的「鬥詩潮」，許多人在留言區二創古人的詩詞，「垂死病中驚坐起，笑問客從何處來」、「一山還有一山高，唯獨我總長不高」、「垂死病中驚坐起，小丑竟是我自己」、「少小離家老大回，台北房租真的貴」、「死病中驚坐起，responsibility(責任)」。