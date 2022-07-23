交通部長王國材表示，金門大橋在22日合龍、10月中旬通車後，勢必能帶動一波觀光旅遊風潮。交通部自15日起推出悠遊國旅補助方案，就是為了接軌國境開放迎接國際觀光客，觀光產業都應該先做好準備，提供最好的遊程及最佳的服務。

王國材22日率團參加立法院交委會舉辦的金門地區交通及觀光建設，並與當地觀光產業代表舉行座談會。此次座談聚焦振興觀光、加碼補助、房務人員需求、保障當地導遊工作權益及包機包船等議題。

王國材表示，悠遊國旅實施一周以來已帶動觀光人潮，金門住房率較暑假前提高3～4成。金門擁有非常獨特的戰地風光、聞名遐邇的金門高粱及各式美食如麵線、金門粥、貢糖、牛肉乾及燒餅等，為條件非常好的觀光元素，鼓勵在地業者持續將金門推向國際。

王國材指出，相信金門大橋通車後，大、小金門的觀光將更引起關注。因此，小金門的標誌設置與景點的整理需優先辦理。觀光局一向透過各種方式協助推動離島的觀光活動，未來也會繼續給予支持，打造專屬於金門的觀光地圖。

針對業者關心國境開放時程，王國材說明，已請觀光局就跨境旅遊開放方案研議，因出國民眾返國仍有檢疫需求，故仍需與指揮中心及相關主管機關討論，並就整體防疫量通盤考量再定案。至於業者提及的包機包船議題，則建議先包機包船、如培養客源再談定期航線。

觀光局長張錫聰則表示，透過此次座談充滿了解業者經營想法及現況，樂見金門縣政府自行發展觀光圈，觀光局會提供管理處推動觀光圈的成功經驗，以協助金門縣政府建全觀光圈的功能，後續將依業者需求及產業界發展方向提供必要協助，以利金門觀光發展。