內政部公布最新統計，去年我國離婚對數共4萬7888對，較前年減少3722對，連續3722對，平均每日約有131.20對離婚；婚齡中位數為7.95年，顯示半數離婚者婚齡未超過8年，其中又以婚齡未滿5年占34.75％最多，創下近10年新高。

隨經濟社會演變，女性平均教育程度及經濟獨立能力不斷提升，「男主外、女主內」的傳統家庭分工方式已有所改變，婚姻維持與否考量因素更為多元。去年離婚有4萬7888對，不同性別4萬7381對，相同性別507對。

內政部指出，去年離婚4萬7888對中，婚齡未滿5年者1萬6639對，占34.75％最多，創下近10年新高，更比10年年前增加6.04％；5年至未滿10年者1萬1198對，占23.38％居次，婚齡10年以上至未滿30年者隨著婚齡漸增而離婚對數漸減，但婚齡30年以上者離婚對數略增。

內政部表示，去年離婚對數較前年減少3722對、減幅約7.21％，較10年前減少7947對，減幅14.23％；平均每日離婚對數131.20對，較前年平均每日減少9.81對，更較10年前減少21.35對。另外，相同性別終止結婚507對中，男性126對、女性381對，以新北市86對最多，台中市78對居次。

內政部進一步分析，去年離婚的婚齡中位數為7.95年，代表有半數的離婚者婚齡未滿8年，較前年略減0.15年，較2012年減少1.07年。

回顧近10年離婚對數趨勢，10年前離婚5萬5835對，2014年下降至年5萬3144對，2017年又增加到5萬4439對，2018至去年離婚對數連續緩降至4萬7888對；另110年有偶人口離婚率男性為9.22‰，女性為9.43‰，分別較前年減少1.59個及1.60個千分點。