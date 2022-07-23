舊金山今夏把「未來世代」的公共垃圾桶雛形搬到街上，未來兩個月交由市民反饋意見。由於太空風的設計款垃圾桶造價從新台幣30萬元到60萬元不等，被批太貴。

歷時3年半、總價55萬美元的公共垃圾桶測試案，舊金山公共工程處（San Francisco Public Works）特別開發一個線上地圖，列出3種訂製款雛形以及另外3款現成模型修改的公共垃圾桶分布地點。

考究「公共垃圾桶學」，民眾和遊客可以按圖索驥發現26個在舊金山街頭測試的公共垃圾桶，再以手機掃垃圾桶旁邊的二維碼，向主管機關反映意見和想法。

中央社記者走訪舊金山南邊一處社區商街，看看附近鋪設的新款公共垃圾桶長相、以及路人的意見。

名為「鹽和胡椒」（Salt & Pepper）公共垃圾桶，因貌似調味罐而得名，也有民眾認為和「星際大戰」（Star Wars）系列中的機器人R2D2神似。模型造價1.1萬美元（約新台幣32萬8000元），一旦大量生產可降到2000至3000美元（約新台幣6萬至9萬元）。

垃圾與環保回收的功能分開、外觀看來堅固耐用，「鹽和胡椒」垃圾桶的美醜見仁見智。「充滿未來感、非常摩登」，來自西班牙的年輕旅客秦（Alex Chim）告訴中央社記者，他認為太空造型的垃圾桶代表舊金山的創新形象。

「鹽和胡椒」公共垃圾桶不是3種訂製款中最貴的，另一款看起來像大型太空暖爐的垃圾桶名為「苗條的剪影」（Slim Silhouette，暫譯），模型造價為1萬8800元（約新台幣56萬元）。最貴的垃圾桶模型是「軟方程」（Soft Square，暫譯），以2萬900美元（約新台幣62萬元）打造。

在記者造訪的同一個十字路口，以現成公共垃圾桶進行修改的「擋熊」（BearSaver，暫譯）垃圾桶雛形造價1950美元（約新台幣5.8萬元），費用相對設計款低廉。

像個大肚子的方形垃圾桶、附手把的小門拉開丟垃圾，同樣具有不讓垃圾暴露在外的功能。用腳踩方式打開是另外的特色，符合疫情期間手盡量少接觸的衛生習慣，最獲土生土長、資深舊金山市民羅沙雷斯（Miguel Rosales）喜歡。

標榜「未來世代」的設計款垃圾桶，因為價格不菲，民眾看了議論紛紛。羅沙雷斯告訴記者，與其打造昂貴的垃圾桶，不如好好清理街道、恢復市容之美；加州人葉格爾（Randy Yeager）有感而發說，應該把錢用在「人」，像是花心思解決住房問題。

在遊民問題嚴重的舊金山，傳統大開口的公共垃圾桶有外人難以理解的問題。除了「垃圾容易溢出」，一名不具名的女士表示，設計款公共垃圾桶的厲害之處是能夠避免街友把垃圾從公共垃圾桶挖出來、弄髒街道。

舊金山公共垃圾桶改版案因金額大和設計前衛引發關注。公共工程局發言人魯班斯坦（Beth Rubenstein）說，骯髒的街道是人們對舊金山的一大抱怨，適切的公共垃圾桶不能完全解決問題但相信會有幫助。

試點搜集意見的公共垃圾桶在第一組地點停放30天後，將移動到第2組地點進行另外30天的測試。後續還會有社群媒體的數位活動、尋寶遊戲尋求更多舊金山人的反饋，好讓市民愛上新選出來的公共垃圾桶。