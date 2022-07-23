隨投資氣氛好轉，本周三大法人也同步對台股站在買方，本土法人方面，本周投信持續回補台股50.22億元，連續第五周力挺台股，自營商同期小幅買超5.53億元，外資則買超13.69億元，終止連六賣的窘境，三大法人合計買超台股69.44億元。展望下周，法人認為，下周對於全球股市是相當關鍵的一周，包括FOMC會議、美國重量級財報高峰期等，都將影響台股表現。

PGIM保德信高成長基金經理人賴正鴻認為，由於台股短線已有一波漲幅，下周市場將等待FOMC會議結果對於聯準會升息的步伐快慢，以及蘋果、微軟、高通、德儀、Meta等國際大廠公布的財報與展望，屆時龍頭大廠對前景展望將成為市場判斷下半年景氣重要的依據與風向球，研判台股至月底前走勢可能會暫時轉趨觀望，靜候市場訊息較為明朗後，若國際釋出正向訊號，即有機會持續緩步盤堅格局。

安聯台灣科技基金經理人潘育憲表示，近期台股走勢回穩主要有以下三關鍵。其一是7月油價和糧食價格滑落，有助7月通膨數據回落，這也意味美國公布6月通膨數據應為高峰。其二是重要企業法說釋出的財報與展望正向；其三是8月沒有聯準會開會，在此空窗期、狀況不會再變得更差，亦有助穩定市場信心。

潘育憲表示，就總體經濟面和信心面，受惠原本市場關注的通膨和利率政策等擔憂淡化，盤勢確實有在逐漸走穩；就評價面，部分大型或權值股在歷經快速修正後，許多評價甚至回到2020年3月的水準、甚至更低，長期投資價值也逐步浮現。

日盛投信認為，最新7月密大5年通膨預期初值下滑至2.8%，緩解通膨可能失控的擔憂，預估通膨將有望於Q4後隨經濟需求同步開始趨緩，市場之後將轉向關注經濟前景調整。台股在短線上仍可偏多看待，接近萬五關卡後留意資金水位。在成交量未有效放大情況下，盤勢以跌深反彈契機視之。接下來多家美國重量級科技股財報將揭露，為後續留意焦點。現階段落後補漲效應發威，個股輪動表現，觀盤重點可聚焦6月營收創高，下半年營運展望明朗成長族群。產業方面，科技股仍以先進製程晶圓代工、伺服器以及智能車供應鏈為首選，傳產看好較不受通膨影響的一般消費通路及製藥公司。