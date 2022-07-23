樂天桃猿應援團團長壯壯（沈立心），擁有亮眼外型及火辣身材，近期將推出首本寫真書《壯見蜜桃》，不過她表示爸爸看完作品後，認為尺度太OVER不准發，歷經家庭革命後，如今又能順利推出，破尺度的火辣照片勢必讓粉絲大飽眼福。

壯壯為了推出性感寫真，積極鏟肉5公斤，沒想到推出前讓爸爸過目，卻被指出尺度太火辣打槍，讓她無奈表示：「最難過的疫情我都熬過了，但沒想到最難熬的是壯爸這關」，好在壯媽從旁協助才讓寫真能如期發行，她也搶先公開花絮照，只見她身穿白色蕾絲透式內衣，除了傲人車頭燈幾乎要彈出，火辣S曲線更是一覽無遺，讓所有人看的鼻血直流。

根據《TVBS》報導，壯壯的寫真集規劃一個月拍攝行程，前往墾丁、綠島等知名觀光景點拍攝，除了在海上玩起SUP，擁有自由潛水執照的她，更挑戰水底攝影，展露出熱愛戶外運動的一面，此外，她更趴在重機上秀出火辣身型，並對著鏡頭擺出甜美笑容，傲人的蜜桃翹臀更是大方見客，讓人看的是血脈賁張，另外一張坐在鞦韆上的照片，只見一對傲人上圍幾乎要從比基尼彈出，火辣尺度可以說是沒有極限。

得知她即將推出寫真集，網友也紛紛留言：「愛了愛了，該團購起來啦」、「每次在球場碰面，只能說賞心悅目」、「性感以及火辣」、「要拿這個當生日禮物」、「壯壯超漂亮，超美的身材，超苗條超可愛」。