新北市長選舉愈來愈熱，民進黨新北市長參選人林佳龍針對新北市長侯友宜提出的「改變的勇氣」，暗酸改變不需要太大的勇氣，只要換個市長就能做到。國民黨新北市議員周勝考不滿林的說法，今與侯友宜出席板橋新埔國小改建校舍啟用儀式時，先細數侯友宜政績，講到激動處更向侯友宜下跪，嚇得坐在台下的侯趕緊要周起來。。

周勝考說，11年前新埔國小因為教室兩個天花板塌下來，當時擔任副市長的侯友宜召集相關單位開會，原本只要改建8間教室，經過侯友宜爭取下，整個校舍都改建，原本沒有的體育中心和自立廚房也順利納入工程。

周勝考說，侯友宜12年改變新北，大家都看得見， 侯市長都是默默在做事，把錢花在刀口上、花在下一代身上，除了新埔國小，還有江翠國小、板橋國小等7、8間學校改建，他要代表所有家長跟校長感謝侯友宜市長的付出。他事後也說，下跪舉動只是想代表新埔地區家長感恩市長的建設。

侯友宜致詞時表示，新北市在周錫瑋縣長蓋了第一座國民運動中心後，後面15間都是他擔任副市長期間一間一間找地蓋起來，今年還要完成運動據點14處，另公托也是他一個一個找地點，現在數量超過其他五都總和，他強調，要好好做事，新北大反轉、大改變，事情做好最重要 。

侯友宜也舉軌道建設為例，他強調，這不是他一人之力能夠完成，但他努力做，任內包括淡海輕軌完工、安坑輕軌力拚年底完工，明年還有捷運三鶯線。

而在新校舍改建、圖書館，新北市也投入100億元，以有限經費發揮最大力量。