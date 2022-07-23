因為家裡不准養寵物，尚仁國小陳以琳把學校裡養的鴛鴦當成好朋友，也以此獲得全國動物故事競賽冠軍。（基隆市教育處提供／張志康基隆傳真）

因為家裡不准養寵物，基隆市尚仁國小的陳以琳便把學校收養的兩隻鴛鴦小楓和小香當成好朋友，常會看到她一邊照顧鴛鴦，一邊絮叨自己的心情。她也在這樣的過程中，學會了怎麼表達自我，日前在教育部國教署舉辦的校園動物故事競賽中，勇奪全國國小中年級組第一名。

陳以琳一直很喜歡小動物，但可惜的是家裡不准養寵物，但知道學校養了鴛鴦後，讓她非常興奮，她常常一下課就跑去跟鴛鴦講話，把生活裡的大小事都和鴛鴦說。在照顧鴛鴦的過程中，她也逐漸學會了對生命負責、尊重生命的態度，並了解到生命的可貴。

陳以琳說，今年初，她參加中小聯運游泳比賽，賽前她一直很擔心自己游不出好成績。她就常和鴛鴦訴說自己的擔憂和不安。她說，當時小楓和小香就看著她嘎嘎地叫著，似乎在鼓勵她，為她加油打氣。

比賽當天，她在精疲力盡之際，想起了這兩隻鴛鴦，突然覺得身體力湧出了一些力氣，盡力完賽，也讓她拿下了第二名的好成績。回到學校後，她也將這樣的好成績，與鴛鴦們分享。

尚仁國小校長楊金芳表示，這份因鴛鴦帶來的生命感動，未來的日子裡，相信鴛鴦跟師生們會有更多感動的故事發生；另外，學校每天都有老師帶領晨間閱讀，每週寫作練習的機會，讓孩子養成將生活點滴融入在寫作的習慣，學會表達自己，讓孩子成為內心堅定、堅強的人。

基隆市教育處處長杜國正表示，基隆一直積極推動生命教育，鼓勵學校認養動物、設立動物保護社團，讓愛護動物不再只是口號，而是身體力行實際行動，讓孩子自然而然就能學會尊重自己，亦尊重其他生命。