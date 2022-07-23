據《敘利亞新聞社》（Syrian Arab News Agency）21日報導，美軍一支車隊自敘利亞哈塞克（Hasaka）卡拉布（Kharab al-Jir）軍用機場，穿越邊境進入伊拉克北部瓦利德（Al-Walid）地區。

「一支由156輛車輛所組成的車隊，包括40輛冷凍貨車和50多輛油罐車，和一些運載軍事裝備、集裝箱、火砲的卡車，和一些悍馬車進入伊拉克。」來自阿梅蘭（Rmelan）村莊的當地人士告訴《敘利亞新聞社》記者。消息人士還補充說，美軍佔領軍共用25輛軍用裝甲車來為車隊提供護衛。

美軍於敘利亞東部的車隊資料照。（美聯社）

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）週三說，作為敘利亞「阿斯塔納和平進程」（Astana peace process）的一部分，美國必須從幼發拉底河以東的敘利亞地區撤軍。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）7月19 日於德黑蘭出席「阿斯塔納模式」（Astana-Format）會議。（路透社）

據《俄羅斯衛星通訊社新聞》（Sputnik）整理報導，敘利亞媒體經常報導美國車隊恣意進出這個飽受戰火摧殘的國家，和車隊的動向，多次捕捉到美方將軍事裝備和物資運進來，以及將偷來原油和食品走私出去。僅上個月，美軍及其庫德族盟友：敘利亞民主力量（SDF）偷偷將40輛載有敘利亞小麥的卡車以及拖著36輛待整修軍用車輛的卡車車隊前往伊拉克。

去年，敘利亞石油部部長托梅（Bassam Tomeh）估計，美國石油走私活動對敘利亞的石油部門造成了約920億美元（近新台幣2.76兆）的損失，戰前，這個中東國家在能源和食物方面都能自給自足。

上個月中國外交部例行記者會，中國外交部發言人趙立堅被記者問及此事時表示：「美國政府不反省自己的戰爭罪行和責任，公然掠奪敘利亞的國家資源，使該國陷入前所未有的人道主義災難。」

上個月中國外交部例行記者會，外交部發言人趙立堅資料照。（中國外交部網頁新聞）

據估計，美國在敘利亞維持約900人的佔領軍，據報導這些部隊守衛著敘利亞境內90%的石油田、軍事基地和主要戰略基礎設施，他們的存在旨在為其自衛隊盟友提供一種「保險政策」，並向敘利亞政府和土耳其支持的民兵發出警告，任何襲擾都將遭到毀滅性的回應

本週，俄羅斯、伊朗和土耳其領導人於「阿斯塔納模式」（Astana-Format）會談後呼籲美國結束對敘利亞東部的非法佔領。