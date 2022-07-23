亞姐冠軍吳綺莉1999年和武打巨星成龍爆出婚外情，生下一女「小龍女」吳卓林，近年吳卓林公開出櫃並和大她12歲女友Andi登記結婚，後來兩人回到香港，頻與吳綺莉起爭執。昨(22日)晚間，吳綺莉再度暴走，雖沒直指名道姓，但文中「35歲怪責別人的家長不資助她的生活費」、「叫一個23歲的孩子承擔責任，因為人人都知道我是誰」，明顯在批評Andi，還爆料媳婦「半夜打電話來問我為什麼還活著？」

自從吳卓林和Andi結婚後，吳綺莉就多次坦言對這位混血媳婦沒好感，狠批對方大吳卓林這麼多歲卻不去找工作，原本是幼教老師，稱有人群恐懼症不敢工作，痛罵：「是不是要籌錢給她看病？醫院不知道有沒有得治這種恐懼症？」去年吳綺莉又失控在臉書曬出Andi艷照，文不對題寫下：「感謝您，用人的生命去換取你的得著」，之後刪文。

吳綺莉發文。（圖／翻攝自吳綺莉Elaine微博）

昨吳綺莉又發文，寫下：「謝謝妳教導我的孩子問（要求）老師退學費，不用讀書享受人生，教孩子只要你令別人覺得我們可憐，人家便會同情，謝謝妳來我家把我的東西都拿走，用來賣，五年了還像一個巨星一樣、怕給人認出，帶著孩子穿到像一隻鸚鵡一樣站在街上等人拍照、然後怪我們害了她，我叫警察把老外趕回加拿大，孩子為了愛要跟著她我也沒辦法」。

吳綺莉更指Andi「半夜打電話來問我為什麼還活著？我也是今天才學懂愛原來是這樣的，沒有對錯，這種愛也真有趣。有趣的事情分享一下」，引來網友回應：「這個老外赤裸裸地教壞一個還未成年的孩子然後佔有她利用她毀了她一輩子！」、「唯一的辦法只能等待，錢是一分不能給」、「好好生活，一個人也要好好過」、「養女兒是正常的，幹嘛要養一個非親非故的老外？」，吳綺莉補充說：「我寫錯字啦，不是我是誰，應該說人人都知道她是誰」。