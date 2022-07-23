下周IC設計法說大爆發，周一由MCU(微控制器)廠盛群(6299)打頭陣，週二智原(3035)接棒，週四則有瑞昱(2379)，週五更大爆場，除有重量級聯發科(2454)外，還有創意(3443)、群聯(8299)、敦泰(3545)等，藉由上述多家指標性IC設計的法說，也將對第三季、下半年的整體產業市況釋出更明確景氣預估。

MCU(微控制器)設計廠盛群將在下周IC設計法說周中打頭陣，盛群近年來持續積極拉高32位元產品比重，藉此增加產品競爭力，也可減緩大陸削價競爭的正面衝擊，盛群法說會除將對第三季整體MCU市況做出明確預估，也可望對產品布規劃進一步說明。

周二登場的智原，法說會將由總經理王國雍主持，智原今年營運大爆發，目前訂單能見度已延伸到2023年，隨著過去開案量堆疊，後續量產業務穩健成長，智原目前預計全年營收成長幅度上看6成，假設後續可以再取得額外產能，營運可望還有上修空間。

網通晶片廠瑞昱(2379)法說會向來也為業界重要風向球，現階段通膨衝擊持續擴大，以下半年的大環境來看，消費性市場低迷、庫存調整持續，勢必衝擊PC/NB、手機等多項消費電子產品景氣，但瑞昱目前網通相關的WiFi晶片需求相對穩健，加上商業市場方面，交換器(Switch)及乙太網路等相關晶片客戶訂單可望持續優於上半年，故瑞昱今年營運仍有機會挑戰優於去年。

IC設計指標股聯發科將在下周五(29日)舉辦法人說明會，將由執行長蔡力行、財務長顧大為主持，除公布第二季財務表現外，下半年5G智慧市況、庫存控管、是否真躋身蘋概股，或亦是針對全年整體智慧型手機是否有下修可能，預計都將為市場、法人圈關注焦點。

另一檔同樣在下週五法說的創意，其布局AI、5G、Networking，以及5奈米、7奈米和先進封裝領域，已經開始跨入收收割，由於AI、5G和Networking的開案需求強勁，NRE(委託設計)7奈米和5奈米也陸續有斬獲；Turnkey(量產)部分，SSD、Networking switch、數位相機、Flash controller等，隨製程轉換，開始跨入16和12奈米投片，加上晶圓代工廠端也逐步釋出更多的產能，創意營運成長動能穩固。

IC設計產業今年受到嚴重通膨、先前大陸重手控封等影響，消費性電子PC/NB、手機等等銷售疲軟，占比消費性產品比重越高的衝擊越大，反之，車用、工控或者是與網通基礎建設升級相關的個股業績相對有撐。迎接下周的超級法說周，除個股的第二季財報、第三季展望外，包括庫存水位、晶圓產能是否鬆動以及消費性電子低迷何時見底等，都將為必考題。