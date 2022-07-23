中央300億元擴大租金補貼7月1日起開放申請，內政部營建署統計，目前已有近20萬戶提出申請，申請率近4成；不過，仍有不少房東擔心給房客申請租屋補助，會增加房屋稅、地價稅等支出，禁止房客申請租屋補助。營建署表示，房客申請租金補貼通過後，房東經認定即成為公益出租人，也可享有綜合所得稅、房屋稅及地價稅優惠，相關稅賦優惠，可以平台的「公益出租人專區」查看「六、稅額試算比較表」。

中央300億元租金補貼7月1日起開放申請後，陸續有民眾反映房東禁止房客申請租金補貼或不同意入戶籍等情事，營建署特別攜手藝人王彩樺推出公益出租人電視廣告，透過30秒快速解答房東對於公益出租人政策常見的疑惑，並強調政府針對「公益出租人」已有提供相關稅賦優惠，希望藉此讓更多房東知道成為公益出租人的好。

此次擴大租金補貼名額共50萬戶，申請條件資格放寬外，補助金額也提高，民眾申請相當踴躍，開放申請3周以來，已經將近20萬戶，除了已申請過舊戶及社會弱勢戶自動代入試算外，新增逾5萬戶新戶，營建署近期積極透過多元管道，鼓勵符合資格的民眾提出申請。

不少房東擔心提供租客申請租屋補貼，恐會被政府查稅而增加支出，營建署找來公益出租人分享經驗。桃園屋主鄭先生表示，2年前就知道有公益出租人政策，當時房客表明要申請租金補貼，在了解公益出租人相關稅賦優惠後，認為自己平時就有依法報稅，房客當然也有申請租金補貼的權利，鼓勵房客趕快在申辦期限內完成申請。

鄭先生說，房東只要對相關法規有所瞭解，就能理解對自身權益並無影響，所以他也鼓勵身邊親友有在擔任房東的人，一起加入政府公益出租人行列，除綜合所得稅免稅額已從1萬元提高到1萬5千元，房屋稅跟地價稅也都比照自住稅率優惠。

營建署表示，若有房東想知道成為公益出租人後，綜合所得稅、房屋稅及地價稅稅賦優惠到底差多少？可以到內政部不動產資訊平台的「公益出租人專區」查看「六、稅額試算比較表」，根據日前與財政部合作推出的「給房東的一封信」，提供12個案例供房東參考試算，歡迎房東多加利用，如有稅務問題可撥打免付費電話0800-000-321洽詢。