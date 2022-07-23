台東市青海路4段今天上午1輛載滿西瓜的大貨車自撞分隔島。(台東警分局提供／蔡旻妤台東傳真)

台東市青海路4段今天上午1輛載滿西瓜的大貨車自撞分隔島。(台東警分局提供／蔡旻妤台東傳真)

台東市青海路4段今天上午1輛載滿西瓜的大貨車自撞分隔島。(台東警分局提供／蔡旻妤台東傳真)

台東市青海路4段今天上午1輛載滿西瓜的大貨車自撞分隔島。(台東警分局提供／蔡旻妤台東傳真)

台東市青海路4段今天上午1輛載滿西瓜的大貨車，因閃避路上動物自撞分隔島，車毀西瓜落滿地，駕駛及前座女性輕傷送醫，未料路過民眾趁亂從一地破西瓜中尋找好瓜載走，警方提醒，未經事故駕駛同意，擅自載瓜行為恐涉及刑法竊盜罪。

事故車輛車頭毀損、車體歪斜，車斗半數西瓜掉滿地。台東警察分局23日 6時50分左右接獲民眾報案，在台東市青海路四段與大順路口發生交通事故，經員警到場了解，為43歲蘇姓男子駕駛大貨車載運西瓜沿青海路4段，行經大順路口時，為閃躲路上動物，不慎自撞分隔島，駕駛及前座女乘客受傷送醫。

警方表示，蘇姓駕駛無酒駕情形，只不過現場西瓜散落一地，雖業者已委托拖吊業者清理掉落地上的西瓜，台東警察分局派員在現場管制，迅速恢復通行。

台東警察分局呼籲，駕駛朋友應隨時注意車前狀況、減速慢行，以免發生危險，也呼籲民眾未經同意，勿擅自載走散落物品，否則可能涉及刑法竊盜罪，貪小便宜，得不償失。