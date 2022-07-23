民眾黨桃園市長參選人賴香伶今日當起一日油漆工，動手粉刷籌備中的服務處。（賴香伶團隊提供／蔡明亘桃園傳真）

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今早赴平鎮區山仔頂，參與社區健走活動，隨後到楊梅區即將成立的服務處，親自粉刷油漆。面對國民黨地方整合漸露曙光，是否可能壓縮民眾黨選戰空間，賴表示，她會用自己的形象與步調吸引支持者，爭取選民支持。

賴香伶今早出席平鎮山仔頂社區發展協會景觀步道健走活動，在現場大跳暖身操，透過客語向民眾一一問候。她提到，許多鄉親都用客語說要支持她，要求她立場要堅定，對不實攻擊要強力反擊，選舉本應就事論事、理性探討。

賴香伶隨後赴位在楊梅區的新服務處，舉起油漆刷動手粉刷牆壁，她說，她們是資源不多的政黨，今與許多志工利用假日來整理、粉刷，當一日油漆工，以最節省方式營造溫馨服務處，希望8月上旬可正式啟動，相信在此區位，非常適合民眾交流，對選情會有很大加分。

此外，桃園市議會議長邱奕勝昨表態支持國民黨桃園市長參選人張善政，藍營整合漸現曙光，是否擔心壓縮到民眾黨選戰空間？賴香伶強調，各黨有自己的選舉步驟與策略，既有力量間的整合，大家都瞭解或許還有困難之處，因此仍希望更多中間選民和對民眾黨與新力量有期待的民眾加入，她會用自己的步調與形象吸引支持者。