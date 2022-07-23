大同區至聖里長楊秀龍號召百名里民參加活動，支持副市長黃珊珊。（陳薏云攝）

台北市長三腳督選情逐漸白熱化，台北市副市長黃珊珊雖未宣布參選，早已是眾所皆知的參選人，今上午陪同市長柯文哲出席圓山站線性公園巡禮時，大同區至聖里長楊秀龍號召百名里民喊「黃珊珊凍蒜」，更拿出書籍請黃珊珊簽名，不過楊秀龍也曾在9日時邀請國民黨參選人蔣萬安出席里上活動，對此楊秀龍表示「來者是客，我們都支持」。

柯文哲與黃珊珊預計今9點半抵達圓山站，楊秀龍率百位里民9點就已到場，楊秀龍在現場帶里民呼喊口號「黃珊珊，凍蒜」，受訪時也表示「姍姍來遲不對，珊珊來的正式時候」，並表示黃珊珊非常關心市民，我們市民要懂得迴響，但被問及三位候選人支持哪位，楊秀龍則表示「來者是客，只要對台北市好就支持。」

因楊秀龍7月9日曾邀請蔣萬安出席里上的敬老助學育兒金發放活動，當時也是號召里民支持，並帶著蔣萬安手把手向里民拜票，後媒體聯訪時被問及，楊秀龍表態自己站在黃珊珊身後，「我現在站在這裡」，以行動表示力挺黃珊珊，會後更拉著兒子前來找黃珊珊要簽名，相當熱情。