針對種樹百里2.0造成交通壅塞一事，蘇貞昌說，警方與屏縣府已做最好的疏導，同時調撥車道。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

由行政院推動的「種樹百里2.0計畫」，意在改善台1線屏鵝公路景觀，不料因在暑假施工一度造成大塞車惹民怨，行政院長蘇貞昌23日現身屏東被媒體問及相關問題時，他強調，陣痛期間大家共同體諒。

媒體詢問蘇貞昌指出，針對種樹百里2.0工程，是否會就交通壅塞部分實施配套措施？

對此，蘇貞昌說，交通、施工難免會有陣痛，警方跟屏東縣政府都已經做最好的說明、疏導，同時調撥車道，在第1次時有看到因暑假遊客尖峰而交通壅塞，但第2個禮拜以後已經大為改善，還請用路人錯開時間，同時共同體諒。

他說，為了未來更美麗的屏鵝公路，大家一起合作體諒，相信屏東的美、種樹的美麗跟未來更進一步高階的，沒有電線、電纜、電桿的道路，會從屏東這邊到全國大家會很羨慕，希望大家一起來努力。

他還提到，屏東墾丁每年有超過6百萬的遊客到此一遊，享受最好的國境之南風光，30幾年前，他當縣長種樹百里，現在最重要的不只是要把30年來，那些少了、死了的樹補足，2.0更重要的是把所有的電纜、電線、電桿地下化，以後整條屏鵝公路100多公里，是只有綠樹、只有美麗的花，同時也完全沒有天際被破壞，這在完成後一定非常壯觀、美觀，也可以成為未來全國要建設綠色隧道的最好典範，且所種的樹都經過林業試驗所逐一盤點，一定是原生種、最適合地方的樹。