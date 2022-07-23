柯朋宇與三金入圍指彈吉他大師保卜日前受邀上電台節目《幕前幕後偷偷看》接受主持人toto訪問。柯朋宇是橫跨戲劇與音樂的唱作演員，近幾年在戲劇上、舞台劇有不少作品，包括客家電視台的《落日》、緯來電影台《飆風老爹》、衛視電影台 《我的龜蜜女友》等。而保卜·巴督路老師是擅於用吉他表達情感的音樂人，也是很厲害的三金入圍者、以Fingerstyle指彈吉他演奏技巧聞名，擁有豐富的演出經歷，這次幫柯朋宇的單曲擔任編曲。

柯朋宇當年從高雄來台北來想當歌手，之前參與多個比賽得獎，但來到台北後發現高手好多，先唸了戲劇從演員累積，他說在追夢的過程中充滿迷惘，自己一次次被創作救回，自信慢慢回來，一路戰戰兢兢的，自己創作的歌也了自己力量，雖然等了很久，但現在終於發行單曲他相信是最好的時機。在戲劇上也有許多作品的柯朋宇最想演出的角色竟然是正向陽光大學生，立刻被現場大家說這願望也太一般了，柯朋宇解釋說他因為外型常被邀約演出類型角色，像是吸毒、吃軟飯之類的，所以大家覺得很一般的角色他反而想挑戰，也相信自己能詮釋出不一樣的感覺，笑說想演個正常人。

節目最後toto邀請來賓分享最想對誰說的一句話，保卜老師感性地對老婆說謝謝、對不起、辛苦了，因為剛有了小孩，才知道養孩子多麽不容易，感性的發言讓大家都覺得溫暖。而柯朋宇則是跟去年過世的外婆說對不起，因為讓外婆那麼久才聽到自己的歌，將來也想為外婆唱首閩南語歌，跟外婆感情超好的他一提到外婆就眼淚不止，哽咽廣播間。更多內容在本週日（24日）POP Radio幕前幕後偷偷看節目播出。

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