民進黨副秘書林鶴明日前接受媒體專訪提到，台北市長柯文哲「很像這次台北市選戰第四個參選人，恨不得自己出來選。」對此，柯文哲上午受訪指出，林鶴明當年在他們這邊接受到很好的訓練，現在到民進黨那邊表現非常傑出。

柯文哲指出，他覺得林鶴明做為一個選戰幕僚，表現非常好，要給予肯定，所以表示林鶴明當年在他們這邊（北市府）接受到很好的訓練，現在到民進黨，能力沒有變，但資源擴大10倍，表現就非常傑出。

而台大婦產科名醫施景中日前在臉書指後悔支持他，柯文哲聽聞表示，施景中是一個很好的婦產科醫生，有機會應該找他溝通一下，說明一下。

柯文哲說，還有一點，如果當年錯的，怎麼知道現在是不是還是錯？因為當時的時空環境，自己是在那個時代的最佳選擇，或是比較上比較好的選擇，就這樣而已。

柯說，表示自己從頭到尾都沒有變，「如果你們會有想法覺得我變了，那是你們變了啊。」