福原愛與江宏傑離婚超過一年，日前傳出她暑假要返台探望家人一事，前夫江宏傑僅語帶保留表示一切未定，其餘細節則不願多透露，近來積極耕耘大陸市場的她，頻頻使用微博與抖音分享生活點滴，最近一支影片更是立刻收服大陸網友的心。

福原愛爆出婚變後，因為牽扯不倫戀，演藝事業跌落谷底，便將事業重心轉向大陸發展，社群平台也改用微博和抖音，近來拍攝的抖音影片，只見她除了打起擅長的桌球，還包起水餃和寫書法，接著表示：「我是喜愛打乒乓球的福原愛、我是熱愛生活的福原愛、我是鍾愛『中華文化』的福原愛，現在的我是不想被定義的福原愛」。

福原愛一句「我是鍾愛『中華文化』的福原愛」，圈了一票大陸粉絲的心。(福原愛抖音)

福原愛一句「我是鍾愛『中華文化』的福原愛」，立刻圈了一票大陸粉絲的心，紛紛留言：「福原愛格局纯粹，優秀自不必說了，性格强勢而事業心強，並非濫情的人」、「小愛在我心裡永遠完美」、「說話的口音和樣子太可愛了」、「可愛，連聲音都卡通卡通的，喜歡福原愛」、「永遠是我們喜歡的愛醬」。

福原愛去年底和橫濱男雙雙離婚後正式交往，《女性自身》周刊報導，福原愛和橫濱男工作量減少，但出入仍相當奢華，不僅搭百萬名車，更同居在約78坪大約3億日幣（約6600萬台幣）豪宅，對於被問到暑假是否有機會返台?她僅表示請去問經紀公司，不過高層表示沒聽說她要返台的計畫，又指出目前在大陸有許多工作計畫，似乎間接否認傳聞。