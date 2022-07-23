有不老男神之稱的「小旋風」林志穎昨(22日)開著白色特斯拉行經桃園中正北路出車禍，從監視器畫面看來，林志穎並非開快車，也確定沒酒駕，更令外界好奇意外主因。昨消息傳回微博後便立刻登上關鍵字第一名，不少人則遷怒於特斯拉過去的安全問題，紛紛湧到大陸特斯拉的官方微博留言，狠嗆：「狗都不開特斯拉」。

昨林志穎發生意外的消息被轉發到微博後引來熱烈討論，由於林志穎過去上《爸爸去哪兒》人氣翻漲，許多喜愛他們家庭互動的粉絲也一路跟隨至今，消息傳開後，許多網友都紛紛為林志穎祈禱平安無事，部分網友更是直接衝到特斯拉的微博嗆聲說狗都不開，引來網友緩頰回：「身邊比較多朋友開這車，這話我說不出口」，其他人則說：「開特斯拉不僅需要錢還需要有命開」、「人家可是賽車手呢，咋，還要怪人不會操控嗎？」、「公正來說，我看了監控，覺得是林志穎撿手機去了，方向打偏了，然後氣囊彈出來砸臉上了，只有彎下去撿東西，臉才會貼近方向盤」、「就你看的清。這車不止一次這樣了吧」。

不少網友湧到大陸特斯拉微博嗆聲。（圖／翻攝自特斯拉微博）

而昨第一時間《中新經緯》便訪問了特斯拉在大陸的客服，對方回應：「暫時不能確認起火原因，若遇到緊急情況，主副駕駛有機械開車門的裝置，可在斷電情況下強制解鎖車門，後排乘客可通過後備箱逃生」，並強調駕駛座附近並沒有易燃材質，而公關部門則表示不方便回應。

陸媒詢問大陸特斯拉客服可能發生事故原因。（圖／翻攝自中新經緯微博）

報導進一步指出，從天眼查App中可見特斯拉北京公司和上海公司有多條法律訴訟，與買賣合同糾紛、產品責任糾紛、侵權責任糾紛有關，過去曾因異常加速、電池起火、車輛遠程升級等問題兩度被政府約談，引來網友嘆氣說：「不管怎樣，只希望林志穎早日康復」。