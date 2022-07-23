蔡其昌今天抨擊說，盧團隊舉辦購物節市議員質疑成效不彰，就是不好的政策，市府應該好好的檢討。（陳世宗攝）

今年台中購物節預計年底11、12月辦理！代表民進黨參選台中市長的立法院副院長蔡其昌今天抨擊說，盧團隊舉辦購物節市議員質疑成效不彰，就是不好的政策，市府應該好好的檢討。市府表示，台中購物節第一屆至第三屆累積登錄金額高達400億元，去年登錄金額突破291億元佳績，活動聲量都為六都第一；另外活動APP累積下載109萬次，活動聲量9.1萬筆成績名列前茅。

蔡其昌今天到清水成都雅宴時尚會館，出席《日日台中款 蔡其昌的故鄉再發現》新書發表會，媒體問到台中市政府今天舉辦「台中購物節 等你來秀」記者會的看法。

蔡其昌指出，舉辦台中購物節是要讓百工百業增加收入思維是對的，但方法如果不好就應該檢討，方法不好是將市民的錢打水漂；如何設計一套好的制度，購物節如何將錢用在刀口上？錢花下去真的達到促進消費，讓百工百業得到好處，才是有能力的政府應該做的事情。

蔡其昌說，盧團隊舉辦購物節市議員質疑成效不彰，市府應該好好的檢討，政府要花很多錢，目的是要促進更多的消費；如果錢花下去，結果未達促進消費的作用，這就是不好的政策；盧市長要好好的檢討一下，如何讓購物節真的達到更多人來台中消費才是購物節的目的。

台中市政府表示，中經院分析，台中購物節每消費1元可帶動最多2.64元的倍數，對於全國總體經濟之產值帶動效果約550億元、GDP創造效果約303億元、就業支持及創造效果約每年2萬1970人，因此民眾持續期待市府今年繼續辦理購物節，為台中商家拚經濟。

市府強調，今年第四屆台中購物節將延續活動指標，串聯台中店家一同加入購物節，推出全方位的優惠促銷，市府今年將研擬抽現金方案刺激消費，如天天抽、周周抽、月月周及加碼專屬抽；另因疫情持續延燒期間與程度不明，市府為照顧疫情受創下的在地商家、小商小販及餐飲旅宿業者，將特別規畫現金加碼抽，希糞有效刺激經濟、促進全方位產業消費。