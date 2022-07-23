黃男奔逃數百米，於飯店門口遭逮。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

員警裝備重達４公斤，邊追著黃男還要邊固定裝備。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市34歲黃姓男子日前乘坐友人機車未戴安全帽遭巡邏員警發現，員警示意路邊停車盤查，此時黃男趁友人減速時立即跳車撒腿就跑，員警見狀也緊追在後，追逐數百公尺後，黃男還是跑不過員警遭逮捕，員警查身分發現黃男橋頭地檢署通緝犯，並在其身上發現2克安非他命、0.6克K他命，依《毒品危害防治條例》將黃男送辦，同時解送橋頭地檢署歸案。

黃男與友人21日凌晨0時騎車在外，友人先在新興區七賢一路與復興一路口闖紅燈，被當時中正三路派出所巡邏員警發現，上前盤查時又見後方黃男未戴安全帽，便示意路邊停下接受盤查，不料黃男突然趁車輛減速時跳車撒腿就跑，員警緊追在後，雙方在復興一路上演警匪追逐，奔馳約220米之後男子還是跑不過警方，當場被抓獲。

「站住！還跑！」員警全副武裝的裝備重達約4公斤，一邊追著黃男還要一邊扶著裝備，但黃男還是體力不支敗下陣來，在飯店騎樓下遭到員警追上並上銬逮捕。

據了解，黃男因發監執行未報到遭橋頭地檢通緝，見員警盤查心虛，所以才冒險跳車逃逸，但在員警鍥而不捨地圍捕下只能束手就擒，另在黃男身上查獲毒品2克安非他命及吸食器與0.6克k他命。將黃男依法移送外，同時解送橋頭地檢署歸案。

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