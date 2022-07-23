今天在大聯盟場上天使以1：8不敵勇士，先發投手大谷翔平6.1局失6分，最後吞下敗投中斷連勝，也暫時無緣貝比魯斯(Babe Ruth)104年偉業，不過大谷在比賽前6局仍表現不錯，狂飆11次三振僅被敲1安打無任何失分，而且他還創下一項寶貴紀錄，目前已連5場有雙位數三振，打破大前輩野茂英雄成為日本首人！

The man with a weapon attached to his right shoulder, Shohei Ohtani 🔥



Ohtani now has 5 straight games with 10+ strikeouts and leads the MLB with the most games with 10+ strikeouts



(via @BallySportWest)pic.twitter.com/CTen1n6gHD — Angels Nation (@AngelsNationCP) July 23, 2022

大谷上半季豪奪先發投球6連勝，並打破多項紀錄，今天只要獲勝就能達成貝比魯斯偉大壯舉，可惜在7局功虧一簣，加上自己和隊友沒能提供火力支援，最後無奈吞下敗投，不過大谷在此戰仍維持高水準的三振功力，飆出11K，已連5場三振達雙位數，超越野茂英雄1995年創下的4場，成為日本史上首人。

大谷從6月22日對皇家開始展現可怕K功，那場比賽他8局無失分飆出平生涯最高的13K，接著對白襪僅投5.2局就送出11K，進入7月更是無可阻擋，6日對馬林魚7局10K、13日對太空人6局12K，今天也在短短6局中就突破10K，而且下場時投球數還未破百，若沒有苦挨第2轟或許還能朝生涯紀錄前進，實在可惜。

Dylan Cease might be the worst All-Star sub I've ever seen. Hasn't missed a start, 2.15 ERA and league-leading 150 strikeouts.



Josh Bell is a really bad omission on the NL side. — Phil Mayer (@mayer_philip) July 20, 2022

大谷本季出戰16場累積9勝5敗，在93.1局中能狂飆134次三振，如今有8場比賽達雙位數三振，過去7戰送出69次，如此強大壓制力讓他奪下一波6連勝，目前三振數在聯盟投手中暫居第6，與他最接近的有諾拉(Aaron Nola)的137次、羅棟(Carlos Rodon)的138次，而白襪希斯(Dylan Cease)則以150次暫居龍頭。