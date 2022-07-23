基隆市政府在信二路與義四路口裝置「AI偵測辨識系統」，希望降低行人違規。（張志康攝）

最近幾天有眼尖的市民，發現基隆市信二路，部立基隆醫院前，多了些神秘的儀器，疑似是市政府設置了「科技執法」，便在臉書發文，提醒民眾停等紅綠燈，千萬不要超越停止線。但向基隆市交通處求證後，才恍然大悟，原來那是一套針對行人違規的「AI偵測辨識系統」。

基隆市政府交通處表示，目前基隆市老年人口占總人口比例達18％，近2年交通事故導致死傷的案件中，老人占了一半。為此，市府啟動高齡者交通事故防制精進實驗計畫，分別在部立基隆醫院及長庚醫院兩處路口，建置行人違規穿越AI偵測及告警設備。

這套系統包括了智慧影像攝影機、地面警示燈、廣播喇叭、路口號誌不斷電系統，簡單來說，就是偵測路口行人的動向，並用AI判別，一旦發現行人打算違規穿越道路時，便會點亮警示燈，並以語音發出「行人紅燈請勿穿越」的告警聲。防止高齡者發生交通事故。

交通處長蘇先知表示，這套系統是全國繼台北市後，第二個採用的城市。以台北市的前例來看，裝置這套系統後，違規數減少了五成，有效降低違規及事故發生的機率。談到民眾的誤解，蘇先知說，這套系統21日才裝置完成，也沒想到會有這樣的誤會。

不過，實際觀察23日上午信二路、義四路口的情況來看，由於信二路的車流量較多，警示音在醫院側會比較聽得清楚，到了對面，就聽不太到。實際上仍有不少民眾依然違規穿越信二路，無視警示訊息及告警聲。市府也表示將會與警方聯繫配合執法，提醒民眾要遵守交通號誌，以免受罰。