不知不覺快要進入8月，而8月4日就正正是七夕情人節，大家也紛紛開始準備禮物，今年不僅是疫情的關係，加上連日高溫，讓民眾都希望懶懶地在家、吹著冷氣過夏天，因此也影響了今年七夕禮物的選擇，不再只有貴重的飾品或3C用品才是送禮首選，而是帶動了不少懶人或有趣小家電的銷量，此次就將介紹電商上今年最夯的黑馬情人節3C禮物，讓送禮也更有新鮮感。

蝦皮購物的FUJIFILM富士 INSTAX SHARE SP-3 SP3 相印機，原價6280元，優惠價3990元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的Logitech POP 潮玩無線鍵鼠禮盒，原價4579元，優惠價3680元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物今年就發現，兼顧實用與美觀的小家電及3C用品正是熱門選擇，像小巧又方便的眼部及手部按摩器、實用又可愛的無線鍵鼠禮盒等都是相當受歡迎的禮物，還有不少人都走起復古風，喜歡拍立得或膠卷相機，但不想麻煩買機器的話，可以直接從手機裡傳送照片、再在家輕鬆列印出來的相印機，也是不錯的送禮之選。

PChome 24h購物的FUJI愛摩凳科技布款，原價1萬6800元，特價1萬2800元，下單再抽石頭掃拖機器人。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的Panasonic高滲透水離子吹風機禮盒組，七月限定開賣特價8910元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物上近一周就以美容家電的業績成長最為亮眼，當中以按摩家電最受歡迎，近一周業績已較上周成長超過20%，還有一般受到女性歡迎的「粉嫩色」相關商品，仍是消費者在選購禮品時的關鍵熱搜字，特別是一次包含多款商品的「禮盒組」也備受青睞，像向來深受歡迎的Panasonic吹風機也推出7月限定禮盒組開賣特價優惠。

Yahoo奇摩購物中心的BOSCH獨立式洗碗機，原價4萬9800元，特價4萬4900元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩拍賣的LUDEYA微電流緊緻提拉美容儀，特價4788元。（Yahoo奇摩拍賣提供）

Yahoo奇摩購物民調就顯示，近60%消費者送禮會以收禮者需求、喜愛及實用為首要考量，且不論送人或送自己，智慧型裝置、3C商品都成為七夕送禮首選，當中Top 1推薦就是炎夏中不可少的省電DC變頻風扇奪下，另外可減輕負擔、提升生活品質的懶人家電，也成為實用型禮物首選，像自煮商機就帶動了「BOSCH洗碗機」業績，較去年出現6.7倍的驚人成長，這也可說是最貼心的情人節禮物之一。

樂天市場上三井3C的Google Chromecast 3 HDMI 媒體串流播放器，原價1299元，特價1199元。（樂天市場提供）

樂天市場上WBC的AIWA愛華多功能早餐機，原價3799元，特價1979元。（樂天市場提供）

樂天市場上同樣以兼具質感與便利性的小家電、3C小物，成為了熱門的送禮排行榜首選，像大家都開始出遊，就帶動了如影音播放器、藍牙喇叭等商品的銷量，整體銷量相較去年同期成長約有35%，還有在家能有趣、簡單地料理的多功能早餐機，也成為了不少小情侶送禮選擇，加上隨行果汁機就能在家輕鬆做愛心早餐。

遠傳friDay購物的任天堂Switch紅黑主機+sport運動遊戲及原廠特典商品，特價8780元。（遠傳friDay購物提供）

遠傳friDay購物的HITACHI日立 31L過熱水蒸氣烘烤微波爐，特價2萬1068元，7月購買加送星巴克飲料券5張、威秀影城電影票4張等好禮。（遠傳friDay購物提供）

遠傳friDay購物則是推薦如HITACHI日立 31L過熱水蒸氣烘烤微波爐，也是一機多用、輕鬆自煮的好幫手，還有近年不能少的遊戲機也是熱門選擇，現更推出任天堂Switch紅黑主機+sport運動遊戲及原廠特典商品特價。

momo購物網的InfoThink迪士尼系列暖桌無線充電座，小熊維尼、史迪奇、熊抱哥，市價1280元，特價990元。（momo購物網提供）

momo購物網的POPFAN多功能USB積木遊戲機小風扇，市價790元，特價552元。（momo購物網提供）

momo購物網就分享到，兼具趣味與特色的商品更能展現送禮者的「新意」，助攻伴侶間的感情升溫，像3C世代不可或缺的手機配件，就越來越受到消費者的青睞，不要小看無線充電盤，這也是momo近1個月想業績年增超過80%的送禮之選，像多款兼具小夜燈功能、軟萌舒壓造型等的商品，更是討人喜愛，還有夏日不能少的隨身小電扇，「POPFAN 積木遊戲機小風扇」更可加入水性香薰劑，或DIY拼貼積木來傳情營造浪漫氛圍，也是可愛小禮物的選擇。

淘寶的仙女粉美妝冰箱，人民幣739元，台幣約3270元。（淘寶提供）

淘寶的製冷發熱兩用杯，人民幣123元，台幣約550元。（淘寶提供）

假如在台灣的電商上都找不到有趣又實用、適合送禮的禮物，那不妨到包羅萬有的淘寶上看看，像近年在大陸網絡影片常看到的「仙女粉美冰箱」，就能以適合的溫度來存放保養品、化妝品，而且外面還有面膜加熱功能，幫助敷臉時吸收精華，讓保養過程也更有趣，還有像「製冷發熱兩用杯」，有別一般只能加熱的電保溫杯，一鍵即能切換高溫保溫，又或是快速降溫，滿足女生經期時要喝熱的、夏天熱時還能喝冰的需求。