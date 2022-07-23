門諾醫院幫癌末患者雅君舉辦生前告別，親友擁抱告別互道珍重。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

冠綸深情向雅君獻花，訴說有一天會再相聚。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

「我沒辦法叫癌細胞消失，但我希望可以跟我愛的人好好說再見」。抗癌5年，28歲癌末患者陳雅君，為了不留遺憾，在門諾醫院安寧團隊協助下，舉辦「生前告別式」，丈夫獻花愛的告白，10多位好友齊聚，分享從前時光，透過溫暖的擁抱，互道珍重、再見。

23歲時罹患腸癌的陳雅君，挺過無數次的化療、電療與標靶及跨院治療，歷經了5年多的積極抗癌治療，最終仍無法阻止癌細胞的擴散，藥物治療已有限下，決定要為自己辦一場生前告別式。

在門諾醫院團隊協助下，最近在病房舉辦生前告別式，雅君10多位親友從各地趕來，看著她和丈夫冠倫自製的影片，過往點點滴滴湧上心頭，想著雅君的美好，像她訴說「你是我的避風港，不管未來你在哪裡，我知道你都在」、「謝謝妳總是聽我訴苦、總是在關鍵時刻給我當頭棒喝」，還有人說「你先去天堂熟悉環境，等我們再相聚」。

挺著虛弱的身體，貼心的雅君準備了「未來遺物」送給參與的親友們，雅君緊握先生的手，儘管他們從相識、相戀到結婚也不過是1年的時間，但先生冠倫始終不離不棄，這份愛令旁人相當感動。

冠倫說，認識雅君時就知道她正在與病魔對抗，但也因為她的勇敢與樂觀深深的吸引著他，雖然病情的變化總是無法預料，但他會盡己所能陪著雅君一起完成願望清單，並將這份只屬於兩人的回憶存放在內心深處。

門諾醫院癌症中心主任醫師林斈府表示，當急性醫療的介入已不符合治療的期待，反而增加病人傷害時，安寧療護的銜接不只是緩解病人生理上的不適，對於病人和家屬的心理及靈性需求，團隊也盡力圓滿，門諾醫院推動安寧療護至今，已協助多名病友完成心願，達到生死兩無憾的圓滿結局。