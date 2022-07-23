女警鄭彩妙以同理心勸說婦人，並趁隙將她抱下送醫。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區1名50多歲的中年女子，日前上午與正在放暑假的兒子因細故起口角，一氣下就直奔大樓頂樓嚷嚷。新平派出所員警獲報後，立即趕赴現場，側面瞭解女子有輕微思覺失調，女警鄭彩妙耐心以同理心勸說待情緒稍穩時，趁隙將女子抱下，挽回寶貴生命，女子丈夫事後趕到醫院後得知妻子平安無事，非常感謝警方熱心幫忙。

太平警分局新平派出所警員鄭彩妙、林聰瑋等2員，日前上午12點多獲報，稱「有女子在大廈頂樓要輕生，請求警方協助。」鄭、林2員立即到現場，發現該名中年女子情緒激動，並站在頂樓圍牆邊哭著說：「早上跟兒子吵架，兒子還跟她頂嘴，並嚷嚷欲從頂樓上跳下…。」

女警鄭彩妙在旁慢慢勸導她，妥為安撫其情緒，並通知消防人員前來協助。最後待女子情緒稍穩，警方趁隙將她拉下並由消防人員送至國軍總醫院治療。

女子丈夫趕至醫院後，見到妻子平安無事才放下心中大石，經側面瞭解，日前岳父去世後妻子的情緒就相當不穩，今天不知因何細故與兒子發生口角，一時情緒不穩，竟至大樓頂樓尋短，所幸警消人員的協助，才避免釀成悲劇。家屬非常感謝警方熱心協助，也允若會慢慢與妻子兩人溝通，避免類似情形發生。

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