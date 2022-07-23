陸禁台石斑魚後，日前行政院決定年底前讓石斑魚納入國中小學營養午餐，但此舉引發質疑救石斑魚成效有限，對此，行政院長23日受訪時強調，這是個很有力的創舉。

行政院21日以讓學童從學校午餐中落實飲食教育，並配合農委會推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」等為由，決定讓龍膽石斑納入菜單中，也就是全國中小學營養午餐從9月起，每月會有一餐石斑魚料理，持續到年底。

政策一出後，引發不少討論，當中有人質疑政府藉此要救台灣石斑魚，成效實在有限。

對此，蘇貞昌說，屏東是石斑魚產量最多的王國，台灣的石斑魚優質，但平常因為價值高，並不是家家戶戶吃得到，而今中國無理打壓，我們不但要挺身為漁民，而且也藉這個機會讓全國的孩子不分貧富，大家同時吃到優質美味的石斑魚。

他強調，政府有這個決心，不但要抗拒中國的打壓，同時要保護漁民的權益，也更藉這個機會讓所有的小朋友在吃營養午餐的時候，知道漁民的辛苦，並認識食魚的教材，一起讓台灣的漁業更好，相信這是一個很有力的創舉，大家一起來努力。