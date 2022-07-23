蔡其昌今天在家鄉清水區舉辦「日日台中款」新書發表會，獲得鄉親們的熱烈支持，群眾擠滿活動現場，比預期多出一倍以上的人潮。（陳世宗攝）

蔡其昌說，「日日台中款」這本書寫的是他的情感，是他跟台中這塊土地的感情，希望跟所有朋友分享。（陳世宗攝）

民進黨參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，今天在家鄉清水區舉辦「日日台中款」新書發表會，獲得鄉親們的熱烈支持，群眾擠滿了活動現場，比預期多出一倍以上的人潮。蔡其昌說，他參選市長的政見，對於捷運藍線與老人健保的問題，再次向大家承諾「捷運藍線先除弊端，我當市長4年內一定讓動工，不會只是紙上談兵。」

蔡其昌「日日台中款」新書發表會，第四場回到家鄉清水區舉辦。立委林靜儀和市議員王立任、施志昌及楊典忠，台中教育大學林茂賢教授及長期在清水從事文化生態保存教育的吳長琨老師皆到場支持。

吳長琨說，從其昌擔任民政局長開始就互相認識，這本書中看到許多當年共同努力的事情，包含高美濕地的保育、大楊油庫的保存再造，許許多多文化的保留跟推動，所以看到這本書的發表非常感動，這本書蘊含蔡其昌副院長的初衷，更是台中地方文化、生態保育推動的全記錄，推薦給大家。

林茂賢表示，過去在大學授課時，一定會要求自己的學生寫一篇介紹自己家鄉的報告，認為人一定要了解自己的家鄉，才能理解其他地方與文化。這本書就是蔡其昌對自己家鄉的報告，透過這本書介紹他的故鄉給大家，有很多好吃好玩的地方在其中，讓大家看完後都能成為一個「正港」的台中人。

蔡其昌說，這場是新書發表會最多人的一場，因他在清水住了53年越住越多人，並細數自己長期以來爭取的建設，包含與年輕人共同打造海灣繪本館，成為孩子們的夢想空間，將學校老舊校舍跟PU跑道，一間一間的改善整建，爭取班班有冷氣，讓孩子們有更好的教育環境，協助解決自來水普及率的問題，普及率提升超過47％、爭取三井購物中心來海線投資。

蔡其昌指出，作為一個政治工作者有幸獲得清水鄉親的疼惜，每次選舉的得票率屢創新高，2020年的得票率是66.7％，是全台男性得票率最高，越高的得票率代表著是背負的鄉親越大的期待，政治工作對他來說就是要解決人民的問題，但民意代表的爭取有所困境，時常受到市政府的箝制或無法配合，也欠缺整體規劃，希望鄉親支持蔡其昌擔任市長，讓台中有機會重新擘畫及啟動整體的城市發展，讓這座城市重新發光。

蔡其昌說，「日日台中款」這本書寫的是他的情感，是他跟台中這塊土地的感情，從小在台中海線成長，結果一直到大學、研究所，甚至到當兵、工作，都不曾離開過台中，這本書介紹的，便是蔡其昌53年來的人生經歷，以及台中的美食、美景，希望跟所有朋友分享。

蔡其昌強調，他參選市長的政見，對於捷運藍線與老人健保的問題，再一次向大家承諾「捷運藍線先除弊端，我當市長4年內一定讓動工，不會只是紙上談兵。」對於長輩65歲老人健保將持續補助，讓長輩方心。顧長輩，也要顧未來，將學習日本與韓國制度，對學校的午餐可以營養加倍、午餐免費，政府來扛起責任，讓父母更安心。