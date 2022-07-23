雲林縣政府「浪鰻口湖」登場，連結61幸福公路行銷鰻魚美食。（張朝欣攝）

雲林縣政府為行銷口湖鄉鰻魚，23日在台61線西濱快速公路首處休息站「口湖休息站」，舉辦「浪鰻口湖，幸福61海味上桌」活動，當天也是日本鰻魚節「土用丑日」，主辦單位準備各種鰻魚料理供大家品嘗，同時邀全台民眾暑假到雲林沿海幸福61旅遊，有吃又有玩。

台灣鰻魚養殖已有50年歷史，雲林縣鰻魚養殖面積與產量均為全台第1，其中口湖鄉更是最主要的養殖區，可說是台灣鰻魚的故鄉，針對暑假來臨與後疫情旅遊潮，雲林縣政府與「雲林縣觀光休閒產業策略聯盟協會」共同規畫「浪鰻口湖」活動，行銷口湖優質鰻魚。

雲林縣長張麗善表示，鰻魚營養高、熱量低，且有豐富的鈣與鋅，可補充夏天炎熱流失的體力，日本更將吃鰻變成1種飲食文化，每年7月「土用丑日」全國一起吃鰻魚。口湖鰻魚主要外銷日本，此次活動讓國人不用到日本，也能享用最高檔的鰻魚料理，更能在近日高溫的天氣下，藉由吃饅魚元氣滿滿。

張麗善指出，台61線西濱快速公路歷經近30年工期、已於2019年底全線通車，雲林縣政府為搶攻台61線商機，配合西濱快首處休息站「口湖休息站」的啟用，規畫「發現61幸福公路」，遊客在「口湖休息站」休息享用美食後，還可到附近的口湖遊客中心、成龍溼地、梧北社區鐵花窗等景點。

縣政府補充說明，口湖周邊還有四湖、台西、北港、水林等鄉鎮，形成雲林沿海帶狀旅遊景點，四湖鄉三條崙海水浴場23日起連續3個周末，舉辦「雲西海洋音樂祭」。「雲林農業設計展」則於本月30日至8月14日，在北港糖廠登場，邀請全台民眾一起來「發現61幸福公路」。