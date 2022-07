Netflix和出演《歌舞青春》而走紅的男星柴克艾弗隆在22日被一狀告上法院,原因是2020年上架的紀錄片《柴克·艾弗隆:擁抱旅行》(Down to Earth with Zac Efron)涉嫌侵權美國某健康公司的商標,並提告紀錄片損害了他們公司的品牌形象。

根據外媒《TMZ》報導,《柴克·艾弗隆:擁抱旅行》(Down to Earth with Zac Efron)於2020年7月在Netflix正式首播。節目由柴克·艾弗隆與健康專家達林·奧利恩(Darin Olien)主持,以環遊世界的方式,在各地探索健康與永續的綠色生活習慣,但Down to Earth Organics公司卻說《柴克·艾弗隆:擁抱旅行》所提出有關健康的訊息根本是在胡說八道,而這些錯誤訊息除了有害身體外,更導致他們的品牌形象受損。

據知,Down to Earth Organics公司販賣水果、能量穀物棒和T-Shirt等產品,從2020年4月開始,Down to Earth Organics公司便製作了以健康保健為題的Podcast節目。因此,Down to Earth Organics強調早在節目《柴克·艾弗隆:擁抱旅行》首播前,他們就已向美國專利商標局申請了服裝、能量穀物棒及Podcast商標。而柴克艾弗隆卻在自己的IG上藉著節目名稱(Down to Earth)推廣另一間名為Nature Valley的穀物棒,因此造成消費者混淆,因此鬧出了一場風波。

無畏業者反對聲浪,《柴克·艾弗隆:擁抱旅行》預計會在2022年推出第二季,不過Down to Earth Organics公司律師也表示:「我們不會眼睜睜看著柴克艾弗隆和Netflix推出第二季,卻不用負任何責任」,目前正在追究造成的損失,並希望法院能夠禁止他們侵犯商標,而截至目前為止,柴克艾弗隆及Netflix尚未進行任何回覆。