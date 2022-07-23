Netflix和出演《歌舞青春》而走紅的男星柴克艾弗隆在22日被一狀告上法院，原因是2020年上架的紀錄片《柴克·艾弗隆：擁抱旅行》(Down to Earth with Zac Efron)涉嫌侵權美國某健康公司的商標，並提告紀錄片損害了他們公司的品牌形象。

根據外媒《TMZ》報導，《柴克·艾弗隆：擁抱旅行》(Down to Earth with Zac Efron)於2020年7月在Netflix正式首播。節目由柴克·艾弗隆與健康專家達林·奧利恩(Darin Olien)主持，以環遊世界的方式，在各地探索健康與永續的綠色生活習慣，但Down to Earth Organics公司卻說《柴克·艾弗隆：擁抱旅行》所提出有關健康的訊息根本是在胡說八道，而這些錯誤訊息除了有害身體外，更導致他們的品牌形象受損。

據知，Down to Earth Organics公司販賣水果、能量穀物棒和T-Shirt等產品，從2020年4月開始，Down to Earth Organics公司便製作了以健康保健為題的Podcast節目。因此，Down to Earth Organics強調早在節目《柴克·艾弗隆：擁抱旅行》首播前，他們就已向美國專利商標局申請了服裝、能量穀物棒及Podcast商標。而柴克艾弗隆卻在自己的IG上藉著節目名稱(Down to Earth)推廣另一間名為Nature Valley的穀物棒，因此造成消費者混淆，因此鬧出了一場風波。

無畏業者反對聲浪，《柴克·艾弗隆：擁抱旅行》預計會在2022年推出第二季，不過Down to Earth Organics公司律師也表示：「我們不會眼睜睜看著柴克艾弗隆和Netflix推出第二季，卻不用負任何責任」，目前正在追究造成的損失，並希望法院能夠禁止他們侵犯商標，而截至目前為止，柴克艾弗隆及Netflix尚未進行任何回覆。