三田派出所員警火速動員協助，救命如救火、分秒必爭。(民眾提供)

台中市清水區1名黃姓男子，因年約6旬母親患有糖尿病及腎臟病，原訂21日下午至童綜合醫院預約回診；未料上午卻意識模糊，黃男見狀隨即開車載母親前往醫院，因沿路車多行車速度慢，加上媽媽已呈昏迷；剛好行經三田派出所跑進求助，經員警開啟警示燈、鳴笛按喇叭執行緊急勤務。在警方護送下，原本路程將近20分鐘，只花7分鐘便安全到達醫院救治。

警方指出，黃姓男子的母親因患有糖尿病及腎臟病，原訂21日下午至童綜合醫院預約回診，上午卻意識模糊，黃男見狀隨即開車載母親前往醫院，因沿路車多行車速度慢擔心害怕導致駕車不穩，且黃母已呈昏迷；剛好行經三田派出所，黃男神色緊張、匆匆忙忙跑進派出所求助。

黃男向警求助說，「可以幫忙媽媽送醫嗎？她已經昏迷在車上」。因事屬緊急若叫救護車可能錯失搶救時間，員警簡培倫駕駛巡邏車沿路開啟警示燈、鳴笛按喇叭提醒其他用路車輛，目前正在執行緊急情況；另名員警莊長學駕駛黃男車輛跟隨，讓黃男於後座照顧婦人，所幸在警方的護送下，原本路程將近20分鐘，只花了7分鐘便安全到達醫院救治。

警方表示，當天下午黃男親自到三田派出所感謝員警協助，並表示母親送醫搶救後雖還在加護病房觀察中，目前已無生命危險，黃男頻頻感謝亦表示如沒員警即刻救援，後果恐不堪設想。

三田派出所長黃瑞凱說，救命如救火、分秒必爭，提醒用路人，如路上聽聞救護車、警車或其他公務車鳴笛聲，應注意鳴笛車輛行經方向並減速讓行。