民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左）23日訪傳統食品產業「新華米粉廠」，體驗製程。（民進黨提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹23日訪傳統食品產業「新華米粉廠」，除體驗製程，也聽取業界需求，沈慧虹表示，過去擔任副市長時舉辦米粉貢丸節、推動米粉標章，米粉不只是產業，更是新竹的文化，未來會持續舉辦米粉體驗活動，讓更多人認識米粉寮堅韌、拚搏的職人精神。

沈慧虹說，今天是大暑，天氣特別炎熱，但米粉業者每天都在這樣的高溫中工作，做米粉的辛苦，米粉寮的鄉親最知道，天沒亮就開始趕工，在高溫下蒸煮，還要看天候曬米粉，三分日曬、七分風乾，造就了100分的米粉，九降風的甜美，吹出在地的好滋味。

她說，新竹米粉是業者用汗水辛苦擦亮的品牌，她會一起來守護。過去擔任副市長期間，年年舉辦米粉貢丸節推廣在地美味，也推動「米粉標章」，讓在地正港的新竹米粉更有保障，米粉更是她外出最佳伴手禮，其舉辦地方座談會「慧虹開講」所提供的米粉，也都是來自米粉寮。

沈慧虹也感謝新竹市米粉公會的所有會員，同心協力為「既在地、又國際」的新竹米粉產業打拚，同時促進國際交流，讓世界看見、吃到新竹米粉。

新華米粉負責人蔡勝興則表示，外銷已是新竹所有米粉廠主力營運目標，面對其他國家的低價競爭，新竹米粉必須做出品質、品牌和銷售的差異化，像是新華的米粉就是使用「日曬風吹」的自然風乾法，吃起來就更有彈性與Q度。