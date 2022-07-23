斥資12億元重新設計、改建的新竹棒球場，22日風光啟用，首戰由來訪的富邦悍將對上主場球隊味全龍。不只蔡英文總統親自到場，新竹前市長、民進黨桃園市長參選人林智堅也來了，滿場1萬張票售罄，球迷相當踴躍。不料賽後傳出諸多負評，全都是球員親身體驗後的感想。媒體人羅旺哲PO文，這責任要算林智堅頭上，不過他現在落跑去桃園了，「我很怕以後桃園棒球場，也會變這樣」。

球迷們坐在舒適的座位上居高臨下看球，但對實際使用球場的球員們來說，感受最直接，根據《自由時報》報導，有球員反映「不敢拚全力，怕受傷」、「球場不大OK，像在古巴」，且野手、投手都有。

這則對球場多負面評價的報導分享後，球迷們廣為討論，媒體人羅旺哲表示，球場環境對球員不友善，甚至一個不小心受傷，恐斷送球員生涯。事實上新竹棒球場在驗收前，就有外野竟設置排水溝的離譜情況。

「虛有其表、敗絮其中」，羅旺哲批評，球賽最基本的是球員在場上的表現，要是無法百分之百全力以赴，這樣的球場座位再好、螢幕再大，又怎樣？

責任算誰的？羅旺哲說當然要算林智堅的，但他現在去選桃園市長了，可能聽不到新竹人的心聲，「我很怕以後桃園棒球場，也會變成這樣」。