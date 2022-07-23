網上流傳的039D型潛艦影片

據中方官媒公開的照片顯示，1艘有不尋常指揮室圍殼設計，以增進隱形性能的新型柴油動力潛艦最近悄悄入列海軍服役。

據《南華早報》（South China Morning Post）22日報導，相關報導寫的雖然是浙江寧波海軍的智慧水兵食堂，但照片背景中卻出現了巨大的新型039潛艦身影。寧波是東部戰區海軍艦隊司令部所在，負責的正是台海方向，而相關照片周一在中方海軍的微信公眾號上公開。

接近解放軍的消息人士證實，這艘新潛艦最近入列東海艦隊。這位因事涉敏感，要求匿名的消息人士說，由於部分較舊的潛艦需要汰換，最近它才剛服役。

中方海軍潛艦部隊

儘管有些分析家說它是039D型潛艦，但中方尚未正式公開這艘新潛艦的名稱或細節。

法國潛艦百科全書作者吉內維爾（Eric Genevelle），以及美國海軍潛艦前聲納技術員史特恩（Richard W. Stirn）2021年合著的研究說，它最引人矚目的，就是外型奇特，似乎能增進隱形和敏捷性的潛望塔。